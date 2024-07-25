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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası

Son dakika TS transfer haberleri... Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası geldi. Bordo mavili ekibin Eric-Maxim Choupo-Moting ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 10:17
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası

Trabzonspor'un, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.

CHUPO-MOTING İDDİASI

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yapıldı ve Trabzonspor adına teklif sunuldu.

RIGOBERT SONG'DAN DESTEK

Öte yandan haberde, bordo mavili yönetimin daha önce Trabzonspor forması da giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski stoperi Rigobert Song'dan da Choupo-Moting transferi için destek aldığı kaydedildi.

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