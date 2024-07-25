TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası

Trabzonspor'un, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.

CHUPO-MOTING İDDİASI

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yapıldı ve Trabzonspor adına teklif sunuldu.

RIGOBERT SONG'DAN DESTEK

Öte yandan haberde, bordo mavili yönetimin daha önce Trabzonspor forması da giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski stoperi Rigobert Song'dan da Choupo-Moting transferi için destek aldığı kaydedildi.