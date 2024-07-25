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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır'a övgü!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 21:54 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 22:01
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır'a övgü!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 2-0 biten Ruzomberok maçınun ardından basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, kurtarışlarıyla karşılaşmaya damga vuran Uğurcan Çakır hakkında konuştu.

Abdullah Avcı: "Final paslarını daha erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Cihan Çanak'ın da ilk maçında böyle bir gol atması bizi mutlu ediyor. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYON SORUNUMUZ YOKTU"

Abdullah Avcı: "Erken final pası dedim, motivasyonda bir sorunumuz olmadığını düşünmüyorum. Bunu görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama çabuk kuruduğundan dolayı tekrar ıslanmasından dolayı bir problem oldu. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an önce koparma duygusuyla ilgili. Stadyum için iki kalenin arkasının boş olmasının konsantrasyon açısından zaman zaman inişleri çıkışları olabiliyor. Ama bugün oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti." dedi.

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