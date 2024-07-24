Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri... Atletico Madrid kampından ayrılarak Karadağ’a giden ve eşyalarını toplayan Stefan Savic, saat 18.30 gibi Trabzon’da olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:52
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid kampından ayrılarak Karadağ'a giden ve eşyalarını toplayan Stefan Savic, saat 18.30 civarında Trabzon'da olması bekleniyor.

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Stefan Savic, 8 Ocak 1991 tarihinde eski Yugoslavya sınırları içinde, günümüz Karadağ'ında doğdu. Futbol kariyerine BSK Borca'da adım atan Savic, yetenekleriyle dikkat çekti ve kısa süre sonra Arsenal tarafından 10 gün boyunca denendi. Ancak, bu deneyimden sonra 29 Ağustos 2010'da Sırbistan'ın ünlü kulübü Partizan'a transfer oldu. Partizan'da 15 numaralı formayı giyen Savic, burada 4 yıl boyunca futbolseverlere kendini kanıtladı.

2015 yılında, Savic'in kariyerinde önemli bir adım atarak Atletico Madrid'e transfer olması, onun futbol dünyasında parlamasına neden oldu. 9 yıldır Atletico Madrid forması giyen Savic, şimdi Trabzonspor ile yeni bir maceraya atılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Karadağlı stoper, Sırbistan'ın Borca altyapısında futbola adım atarak başladığı kariyerine, hızlı bir yükselişle devam etti. 2010 yılında 300 bin Euro bonservis bedeliyle Sırbistan'ın güçlü kulübü Partizan'a transfer olan Savic, burada sergilediği performansla büyük bir dikkat çekti. Genç yaşına rağmen gösterdiği bu üstün performans, İngiliz devini harekete geçirdi. Temmuz 2011'de Manchester City, Savic'i 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Manchester City'de geçirdiği dönemde 21 maçta görev aldı ve 1 gol atmayı başardı.

Futbol serüveni burada bitmedi. Ağustos 2012'de, bedelsiz olarak İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Savic, üç sezon boyunca 106 maça çıkarak 4 gol ve 3 asist yaptı.Fiorentina'daki başarısından sonra, 2015 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

Savic, Atletico Madrid'de geçirdiği 9 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek 297 maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistle katkı sağladı.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor
Türk Telekom
DİĞER
Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! "Görünen o ki Mourinho..."
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan'ı takipteyiz | CHP'ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor 12:46
Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu! Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu! 12:40
Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman? 12:34
Bir dönem sona erdi! Bir dönem sona erdi! 11:52
F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi 11:36
UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... 11:26
Daha Eski
İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler 10:48
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:42
İşte Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kadrosu İşte Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kadrosu 10:41
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor 09:56
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 09:53
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:26