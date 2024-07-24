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Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor zorlu deplasmanda galip gelerek Akyazı'da tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:42
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Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruzomberok - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ruzomberok - Trabzonspor maçı 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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