Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruzomberok - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ruzomberok - Trabzonspor maçı 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.