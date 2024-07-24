İki futbolcu imzayı attı

Boavista'dan gelen 23 yaşındaki sağ bek Malheiro için KAP'a yapılan açıklamada, "Malheiro ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonunda 830 bin euro garanti ücret, 2025- 2026 futbol sezonunda 830 bin euro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 830 bin euro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 986 bin euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

Malheiro imza sonrası şunları söyledi: "Transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Kulübümüzün hedeflerinin bilincindeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." Malherio 79 numaralı formayı giyecek.