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Stefan Savic imzaladı!

Trabzonspor, Atletico Madrid’in 33 yaşındaki stoperi Stefan Savic ile 3 yıllık protokol imzaladı. Karadağlı stoper yarın Trabzon’a gelip kontrolden geçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Stefan Savic imzaladı!

Trabzonspor'un transfer gündemindeki en önemli isimlerden Stefan Savic, bordo-mavili kulüple 3 yıllık ön protokol imzaladı. Atletico Madrid ile bağlarını koparan Karadağlı savunmacı, dün noktalanan görüşmelerin ardından 3 senelik mukaveleye onay verdi. İspanyol kulübünden bedelsiz ayrılan 1.87'lik dev stoperin yarın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve takıma katılacağı bildirildi. BSK Borca altyapısında yetişen Stefan Savic daha sonra Partizan, Manchester City ve Roma'da oynadı. Atletico Madrid, 2015-2016 sezonu başında Savic'i 12 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Savic geçen yıl Atletico'da 33 maça çıktı.

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