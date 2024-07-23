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Ruzomberok - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, zorlu deplasmandan rahat bir galibiyet alarak Trabzon'da turlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor
maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 14:51
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Ruzomberok - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ruzomberok - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ruzomberok - Trabzonspor maçı 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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