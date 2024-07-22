TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'dan orta sahaya 2 takviye birden! Okay Yokuşlu ve Hyun-seok Hong...

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında geri sayım süreci devam ediyor. Şimdiye kadar 6 transferi resmi olarak açıklayan, 7'nci isim olarak da sağ bek Pedro Malheiro'yu Trabzon'a getiren bordo mavililer bu sayıyı 12'ye kadar çıkaracak. Orta sahaya 2 ya da 3 transfer daha yapmayı planlayan Trabzonspor, West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu ile Gent'te oynayan Hyun-seok Hong için temaslarını sürdürüyor.

OKAY İLE BİREBİR GÖRÜŞME

Okay Yokuşlu ile kulübünden izin alınarak yapılan görüşmede birçok konuda anlaşma sağlandı. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Okay ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından şimdi sıra bonservis bedeline geldi. Bordo mavili kulüp, West Bromwich'in ilk görüşmelerde talep ettiği 3 milyon euro seviyesindeki bonservis rakamını daha aşağı çekmek istiyor. Trabzonspor bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor.

SCOUT EKİBİ ÖNERDİ

Bordo--mavililer ayrıca Belçika'da KAA Gent forması giyen Güney Koreli Hyun-seok Hong için hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'da scout ekibinin alınmasını çok istediği Güney Koreli orta saha oyuncusu için Gent ilk etapta satmaya yanaşmadı. Ancak Hyun-seok Hong'un Gent ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması sonrası fikir değişti. Ancak yine de yüksek bir bonservis bedeli isteniyor.

İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor'da Güney Koreli Hyun-seok Hong'un transferi için görüşmeler sürüyor. Bordo mavililer hem yıldız orta sahanın kulübü KAA Gent'i hem de oyuncunun kendisini ikna etmek için çaba harcıyor.

ÜÇÜNCÜ GÜNEY KORELİ

Transfer çalışmalarının devam ettiği Hyun-seok Hong'un Trabzonspor'a katılması halinde kulüp tarihindeki üçüncü Güney Koreli futbolcu olacak. Daha önce taraftarların çok sevdiği Lee Eul-yong 2002-2003 ve 2004- 2006 yıllarında bordo mavili formayı giymişti. Lee Eul-yong aynı zamanda ülkemizde oynayan ilk Güney Koreli futbolcu olmuştu. Trabzonspor'da bir başka Güney Koreli futbolcu Suk Hyun-jun ise 2016- 2017 sezonunda kiralık olarak gelmişti.

TARAFTAR ÇOK SEVİYOR

Trabzonspor'da kadroya katılması istenen Okay Yokuşlu taraftarlar tarafından çok seviliyor. Okay'ın transfer gelişmeler yakından takip ediliyor. 2015-2018 arası bordo mavili formayı giyen milli futbolcu, 106 resmi maça çıkarken 10 gol attı, 7 asist yaptı.