Trabzonspor'dan Stefan Savic bombası! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Transfer döneminin hareketli takımlarında Trabzonspor savunma hattına flaş bir takviye yaptı.

Aspor'un haberine göre; Bordo Mavililer, Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 32 maçta görev aldı.

Piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Atletico Madrid takımında Defans mevkinde forma giyen Stefan Savic, 08 Ocak 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 79 kilo olan Stefan Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.