Haberler Trabzonspor Sayı 13’e indirildi

Sayı 13’e indirildi

12 yabancı kuralı nedeniyle Trabzonspor'da yaşanan problem çözülmeye devam ediyor. Bordo-mavili ekip, kadrosunda bulunan 18 yabancıyı kısa sürede 13'e indirdi. Meunier, Kourbelis, Lahtimi, Bakic'ten sonra Fernandez de ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Sayı 13’e indirildi

12 yabancı kuralı nedeniyle Trabzonspor'da yaşanan problem çözülmeye devam ediyor. Bordo-mavili ekip, kadrosunda bulunan 18 yabancıyı kısa sürede 13'e indirdi. Meunier, Kourbelis, Lahtimi, Bakic'ten sonra Fernandez de ayrıldı.

MORADAOĞLU ERZURUMSPOR'A

Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Kağan Moradaoğlu, TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Altyapıdan yetişen ve A takıma kadar yükselen 21 yaşındaki kaleci, Trabzonspor ile sadece 1 maçta süre aldı

ÖRNEK İSİM EDİN VISCA

Fırtına'nın deneyimli yıldızı Edin Visça sezona çok iyi hazırlanıyor. Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor. İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen 34 yaşındaki yıldız, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişça'nın her adımını takip ediyor.

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