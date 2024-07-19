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TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecekte bordo-mavili formayı giyme hayali olan futbol okullarındaki genç oyuncularla bir araya geldi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 12:17
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TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Futbol Okulları Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası'nda tamamlanan ikinci etapta yer alan takımlara verilecek olan katılım sertifikası törenine katıldı. Avcı, törende oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, geleceğin yıldızlarına madalyalarını kendisi takdim ederken, fotoğraf da çektirdi.

Törende geleceğin futbol yıldızlarına karşı konuşan Avcı, "Küçükken birileri bizi görsün de yoldan geçen birisi bizi beğensin ve biz bir kulübün altyapısına gidelim diye sokak arasında kendi aramızda bu mücadeleyi yapıyorduk. Bugün bulunduğunuz yer çok büyük bir kulüp, Trabzonspor Kulübü. Özellikle Türkiye'nin her tarafında bu olanakları ve eğitim almış hocalarla beraber sizleri Trabzonspor'a veya Türk futboluna kazandırmak için uğraşıyorlar. Burada sizlerle beraber olmak ve bu heyecanı görmek çok güzel. Herkesi tebrik ediyorum, kendinize eğitimiz ile ilgili yatırım yapmaya devam edin. Hayatınızı organize edin ki hem eğitimi hem futbolu bir arada götürebilesiniz" dedi.

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