Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da gündeme ve transfere dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Onuachu transferini önümüzdeki hafta bitirmek istiyoruz. B planımızda var ama ikisini birden de alabiliriz. Dünyaca ünlü bir yıldız santrforla görüşüyoruz.

Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.

UĞURCAN ÇAKIR KALACAK MI?

Uğurcan şu an kampta. Bu formayı giymekten gurur duyan bir isim. Uğurcan'ın Avrupa'da forma giyme hayali var ama şuan böyle bir teklif yok.

"PEDRO TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Uzun süredir gündemde olan bir isimdi.

"CHAM TRANSFERİ BİTECEK GİBİ DURUYOR"

Clermont yüksek bonservis istiyordu ama yavaş yavaş fiyat düşürdüler bu transfer bitecek gibi duruyor.

Lig başladığında eksiğimiz kalmayacak.

"ORTA SAHA İÇİN 3 İSİM VAR LİSTEDE"

3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kartal Projesiyle birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacağız.

"BERAT ALBAYRAK'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kartal arazisi için önümüzdeki hafta önemli bir açıklama yapacağız. Bu arazi bize 29 yıl önce, Sayın Bakan Faruk Özak'ın döneminde verildi. Tek arazidir, diğer İstanbul takımlarında olduğu gibi 10'larca arazi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli arazinin tekrar tahsisi için talimatı verdi. Murat Kurum Bey süreci hızlandırdı. 29 yıllığına daha kiralayacağız. Bir teşekkür de sayın Berat Albayrak'a. Yönetici olduğumuz dönemde yardımcı oldu. Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi. Önemli katkıları oldu. Çok iyi bir Trabzonsporlu, tüm ailesiyle birlikte.

Kartal arazisi ile Trabzonspor'un borcunu ciddi bakımda düşüreceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Ekonomik olarak Trabzonspor'u bağımsız ve akademisiyle dünyaya örnek, kurumsal bir yapıya kavuşturacağız.

Bankalar Birliği konusunda, Kartal Arazisi için onayları çabuk alabilirsek Eylül ayı sonuna kadar bu işi bitireceğiz diye hesaplıyorum

"MENDY'E TEKLİFLER VAR"

Mendy'e gelen teklifler var. 15 milyon Euro üstü teklif gelirse konuşuruz. Angers'in %20 payı var sonraki satıştan