"Onuachu ve Cham gelecek"

Başkan Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, taraftara heyecan ve sinerji veren takım oluşturmak istediklerini belirterek, "Tek hedef zirvede olan bir Trabzonspor. Yeni sezonda heyecan veren bir Trabzonspor'u izleteceğiz. 6 tane transfer yaptık, 6 tane daha yapacağız. Yarından sonra transferlerimizi tek tek açıklayacağız. Onuachu için Southampton kapıyı 15 milyon euro'dan açmıştı. 10 milyona kadar indi. Biz de biraz daha çıktık. Onuachu zaten bize gelmek istediğini Southampton'a da söyledi. Cham için de aynı durum söz konusu. Clermont indirime gitti, biz biraz daha çıktık. İki oyuncunun da geleceğini düşünüyoruz" dedi.

BİR İKİ GÜNE SAĞ BEKIMIZ GELİR

Başkan Doğan: "Bizim B planımız hazırdı ve hemen harekete geçtik. Bir iki gün içerisinde yeni sağ bekimiz gelecek. Tek düşüncemiz taraftarı mutlu eden, sahada dik duran, mücadele eden bir takım oluşturmak. Taraftarımız merak etmesin. Trabzonspor zirve mücadelesi verecektir."

Başkan Doğan, Meunier konusunda ise şunları söyledi: "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve o maddeyi koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize kalacağını söyledi yazılı olarak. Olaydan bir gün öncesine kadar hocamızla oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık. Alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Ama CHAM ONUACHU bir daha bu formayı giyemez."

"SAMSUNSPOR RAKİBİMİZ DEĞİL"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dün sabah saatlerinde, "Trabzon ile aramızda sorun var. Bu nedenle TFF seçimlerinde Trabzonlu adaya oy vermeyiz" dedi. Başkan Ertuğrul Doğan, Yıldırım'a cevap verdi: "Söylemlerde daha dikkatli olunmasında fayda var. Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımı. 4 büyük arasında bir rekabet var ama Samsunspor ile bizim aramızda böyle bir rekabet yok. Samsunspor'u biz rakip olarak görmüyoruz. Bizim müzemizde yüzlerce kupamız var. Bunu dünyanın her yerinde ispatlamış bir takım. Umarım uzun yıllar Süper Lig'de kalırlar. Samsun bizim komşumuz. Aramızda 3 saatlik mesafe var. Samsun'da çok sevdiğimiz insanlar var. Daha dikkatli konuşursak iki şehir karşı karşıya gelmez."