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Rakip belli oluyor
Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'un rakibi bugün netleşecek. İki takım arasında oynanan maçta Ruzomberok, Tobol'u sahasında 5-2 yenmişti. Rövanş bu akşam saat 18.00'de Kazakistan'da oynanacak. Bir sürpriz olmazsa Ruzomberok, Trabzonspor'un 25 Temmuz'da oynayacağı maçtaki rakibi olacak.
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