Haberler Trabzonspor Rakip belli oluyor

Rakip belli oluyor

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'un rakibi bugün netleşecek. İki takım arasında oynanan maçta Ruzomberok, Tobol'u sahasında 5-2 yenmişti. Rövanş bu akşam saat 18.00'de Kazakistan'da oynanacak. Bir sürpriz olmazsa Ruzomberok, Trabzonspor'un 25 Temmuz'da oynayacağı maçtaki rakibi olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakip belli oluyor
Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'un rakibi bugün netleşecek. İki takım arasında oynanan maçta Ruzomberok, Tobol'u sahasında 5-2 yenmişti. Rövanş bu akşam saat 18.00'de Kazakistan'da oynanacak. Bir sürpriz olmazsa Ruzomberok, Trabzonspor'un 25 Temmuz'da oynayacağı maçtaki rakibi olacak.
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor
G.Saray'a Wendel müjdesi!
DİĞER
"Arda abi tatilde" Milli futbolcumuz sezonun yorgunluğunu böyle attı
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
Cimbom'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!
F.Bahçe'nin forvet transferinde flaş isimler!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! 01:01
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 01:01
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor 01:01
F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları 01:01
Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! 01:01
Beşiktaş'tan kötü prova! Beşiktaş'tan kötü prova! 01:01
Daha Eski
Takımda kalması bekleniyordu! İtalya yolcusu... Takımda kalması bekleniyordu! İtalya yolcusu... 01:01
Süper Lig devi Neres ile taraftarlarını coşturacak! Süper Lig devi Neres ile taraftarlarını coşturacak! 01:01
G.Saray'a Wendel müjdesi! G.Saray'a Wendel müjdesi! 00:50
Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı 01:00
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! 01:00
Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! 01:00