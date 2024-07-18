Malheiro harekatı

6 takviye ile transfer şov yapan Trabzonspor'da operasyon sürüyor. Karadeniz devi, Thomas Meunier'in beklenmedik şekilde tek taraflı sözleşmesini feshetmesinin ardından sağ bek için de harekete geçti. Daha önce izleme komitesi tarafından gözlemlenen ve olumlu rapor sunulan Portekizli oyuncu Pedro Malheiro için düğmeye basıldı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 23 yaşındaki sağ bekin transferiyle ilgili ilk temas sağlandı. Portekiz ekibi Boavista forması giyen genç savunmacının kulübüyle 1 yıllık sözleşmesinin kalması avantaj olarak görülüyor.

SAĞ KANATTA DA OYNUYOR

Potansiyelli bir oyuncu olan Malheiro geçen sezon Boavista formasıyla toplam 25 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro olan Malheiro'nun transferi için Boavista ile sağlanan ilk temasın ardından kısa süre içerisinde pazarlık aşamasına geçilmesi bekleniyor. 2021 yılından bu yana Boavista forması giyen 1.79 boyundaki Portekizli yıldız, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağı ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Portekiz U21 Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.