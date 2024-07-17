Onuachu'nun Trabzon aşkı

Yönetimin forvet transferinde tüm konsantrasyonunu verdiği Paul Onuachu, sık sık bordo-mavili kulüple ilgili paylaşım yapıyor. Yeniden Trabzonspor forması giymek için kulübü Southampton'a rest çeken ve antrenmanlarını dahi bordo- mavili takımın malzemeleriyle sürdüren Nijeryalı golcü, önceki akşam Batista Mendy ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Mendy, izin gününde soluğu Onuachu'nun yanında aldı. 2.01 boyundaki forvetin paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı. Öte yandan yönetim Southampton ile satın alma opsiyonlu kiralık ve takas + para üzerinde transfer görüşmelerine devam ediyor. Dev futbolcu Trabzon'a gelmeyi çok isterken İngiliz ekibinin inadı henüz kırılamadı.

18 MİLYON EURO

Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Geçen sezon tam not alan Onuachu, 21 lig maçında 15 gol atıp, 4 asist yaparken; Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. Karadeniz ekibi, 2.01'lik santrforu takımda tutmak için tüm kozları oynuyor.