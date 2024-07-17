Meunier Lille ile anlaştı

Uzun zamandır gündemi meşgul eden Thomas Meunier'in takımdan ayrılışı kesinlik kazandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dortmund'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Belçikalı sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 15 Temmuz tarihine kadar Avrupa kupalarında oynayan bir takımdan teklif getirmesi durumunda serbest kalır maddesi yer alıyordu. Ailesinin Trabzon'a gelmek istemediğini gerekçe gösteren Meunier, dün gece saat 23.55'te kulübe yazı göndererek sözleşmesini feshettiğini duyurdu ve Fransa'nın Lille takımı ile sözleşme imzalamak için bu ülkeye gitti. Trabzonspor yaşanan bu gelişme üzerine hem yerli hem de yabancı bir sağ bek arayışına başladı.

FIRTINA'DA NE YAPTI?

Şubat ayında Dortmund'dan transfer edilen Belçikalı sağ bek, Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maça çıktı. Meunier, söz konusu 19 karşılaşmada 1 gol atıp, 7 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.