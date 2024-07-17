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Çok yönlü transferler
Karadeniz devi transfer sezonuna hızlı başlayarak 6 takviye yaptı. Nokta atışı isimler almak isteyen bordo-mavililer; Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Draguş, Borna Barisic, John Lundstram ve Cihan Çanak'ı renklerine kattı. Söz konusu isimlerin hepsinin farklı mevkilerde de görev yapabilmeleri dikkat çekti. Abdullah Avcı, yeni transferin çok yönlü olmasına dikkat ediyor. Nwakaeme sol kanat ve forvette, Draguş sol kanat, forvet ve 10 numarada, Ozan Tufan 10 numara, orta saha ve ön liberoda, Lundstram ön libero ve merkez orta sahada, Barisic sol bek ve sol kanatta, Cihan Çanak ise sol kanat, sağ kanat ve 10 numarada görev yapabiliyor.
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