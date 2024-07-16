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Temaslı ve agresif oyun

Teknik ekibin en çok üzerinde durduğu konu daha temaslı ve agresif bir oyun oldu. "Daha temaslı ve agresif olacağız. Taraftarlarımızın nasıl bir oyun istediğini iyi biliyorum" diyen Avcı'nın kampta da oyun anlayışını önemli oranda değiştirdiği, bek oyuncularını orta saha çizgisine yakın konumlandırarak, Lundstram'ı savunmanın önünde denediği anlar dikkat çekti. Ayrıca tecrübeli teknik adam 10 numara pozisyonundaki oyuncu anlayışından vazgeçerek daha çok iki merkez orta sahalı bir planı da

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Temaslı ve agresif oyun
Teknik ekibin en çok üzerinde durduğu konu daha temaslı ve agresif bir oyun oldu. "Daha temaslı ve agresif olacağız. Taraftarlarımızın nasıl bir oyun istediğini iyi biliyorum" diyen Avcı'nın kampta da oyun anlayışını önemli oranda değiştirdiği, bek oyuncularını orta saha çizgisine yakın konumlandırarak, Lundstram'ı savunmanın önünde denediği anlar dikkat çekti. Ayrıca tecrübeli teknik adam 10 numara pozisyonundaki oyuncu anlayışından vazgeçerek daha çok iki merkez orta sahalı bir planı da
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