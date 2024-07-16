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Stopere son aday: Mckenzei
Gigot transferinde oyuncudan geri dönüş bekleyen, Adana Demirsporlu Gravillon'u listesinde bulunduran Trabzonspor'da, Mark McKenzie de adaylar arasında. 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Genk forması giyiyor. Belçika ekibiyle 1 yıl kontratı kalan McKenzie, 2021'de 5.5 milyon Euro bonservisle Genk'e transfer olmuştu. Başarılı stoper geçen sezon 44 resmi maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik skor katkısı da sağlamıştı
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