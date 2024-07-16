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Sağ beke iki yerli
Fırtına'nın sağ bek listesinde 2 oyuncu bulunuyor; Bünyamin Balcı ve Mustafa Eskihellaç... Antalyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusunun 2027'ye kadar kontratı var. Bünyamin geçen sezon Süper Lig'de 23 maça çıkmıştı. Mustafa Eskihellaç'ın ise sözleşmesinin bitmesine 1 sene kaldı. Trabzonlu olan Mustafa, sağ bek, sol bek ve her iki kanatta görev yapıyor. Tam bir joker olan 27 yaşındaki futbolcu, 35 lig maçında 2 gol atarken, 4 asist yapmıştı.
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