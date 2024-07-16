İki kanat şov yaptı

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlık süreci tamamlandı ve artık Avrupa Ligi 2. ön eleme turun hazırlıklarına geçildi. 24 Temmuz'da Trabzon'da başlayan ve 14 Temmuz tarihinde Macaristan'ın Szeged kasabasında sona eren yeni sezon hazırlık sürecinde toplam 30 antrenman ve 2 hazırlık maçı yapıldı. Agresif oyun, kanat organizasyonları, beklerin ofansif katkısı ve savunmadan hızlı oyun kurma gibi taktik anlayışlar üzerine yoğun çalışmalar yapıldı. Fountas, Abdurrahman Bayram ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle tam olarak takımla çalışamadı.

SICAK HAVA ETKİLEDİ

Macaristan'daki çalışmalarda teknik ekip oyunculara yeni sezonki oyun planını aşılama konusunda çaba sarf etti. Ancak kamp yapılan Szeged bölgesinde hava sıcaklığının 38-39 dereceleri görmesi nedeniyle zaman zaman zor anlarda yaşandı. Bazı antrenmanların saatleri geri çekilirken, sık sık su molaları da verildi.