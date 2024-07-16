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Gigot ile ilgili şok iddia
Stoper için en çok konuşulan Samuel Gigot ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından La Provence; bordo mavili yönetimin Marsilya ile 3.8 milyon euro'ya anlaştığı ama 30 yaşındaki oyuncudan cevap alamadığını belirtti. Almanya ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşen Gigot'un Karadeniz devini beklettiği öne sürülüyor. Ancak bordo mavililerin sabrı taşmış durumda.
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