Haberler Trabzonspor 6 yeni transfer kampa geldi

6 yeni transfer kampa geldi

Kampa geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar ve Veysel Sönmezsoy'un yanı sıra yeni transferler Ozan Tufan, Cihan Çanak, Lundstram, Barisic, Nwakaeme ve Draguş katıldı. Ayrıca altyapıdan Zekeriya Bulut, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Ali Şahin Yılmaz ve Ahmet Doğan Yıldırım da kampa getirilen isimler oldu. Poyraz Efe Yıldırım ise A takım planlamasında olmasına rağmen U19 milli takımında olduğu için kampa katılamadı. Meunier ve Uğurcan Çakır ise EURO 2024 nedeniyle takımda yoktu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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6 yeni transfer kampa geldi
Kampa geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar ve Veysel Sönmezsoy'un yanı sıra yeni transferler Ozan Tufan, Cihan Çanak, Lundstram, Barisic, Nwakaeme ve Draguş katıldı. Ayrıca altyapıdan Zekeriya Bulut, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Ali Şahin Yılmaz ve Ahmet Doğan Yıldırım da kampa getirilen isimler oldu. Poyraz Efe Yıldırım ise A takım planlamasında olmasına rağmen U19 milli takımında olduğu için kampa katılamadı. Meunier ve Uğurcan Çakır ise EURO 2024 nedeniyle takımda yoktu.
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