Haberler Trabzonspor 2 gol yedi, 5 tane attı

2 gol yedi, 5 tane attı

Fırtına, Macaristan'da iki hazırlık maçı oynadı. Önce Macaristan'ın 2. Lig takımı Szeged Csanad ile karşılaşan bordo-mavililerin gollerini Umut Bozok ve Trezeguet kaydetti. Ardından rakip Sırbistan 1. Lig takımı Zeleznicar oldu ve 3-1 kazanıldı. Golleri Bardhi, Vişça ve Enis kaydetti. 2 maçta 2 gol atıp, 5 gol yiyen bordo mavili takımda 1'er gol ve 1'er asist ile Bardhi ile Enis Destan öne çıkan isimler oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2 gol yedi, 5 tane attı
Fırtına, Macaristan'da iki hazırlık maçı oynadı. Önce Macaristan'ın 2. Lig takımı Szeged Csanad ile karşılaşan bordo-mavililerin gollerini Umut Bozok ve Trezeguet kaydetti. Ardından rakip Sırbistan 1. Lig takımı Zeleznicar oldu ve 3-1 kazanıldı. Golleri Bardhi, Vişça ve Enis kaydetti. 2 maçta 2 gol atıp, 5 gol yiyen bordo mavili takımda 1'er gol ve 1'er asist ile Bardhi ile Enis Destan öne çıkan isimler oldu.
Ferdi'ye karşılık ManU'nun yıldızı!
Cimbom'un transferine Icardi engeli!
DİĞER
GALATASARAY DÜSSELDORT MAÇI CANLI İZLE HD || Galatasaray Fortuna Düsseldort maçı canlı yayın izle ekranında!
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
O yıldız F.Bahçe'den ayrılıyor!
İşte Cimbom'un sağ bek transferinde ilk adayı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Cham müjdesi!
Fırtına'ya Kore dinamosu!
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2024
KABİNE TOPLANIYOR! Emekliye ek zam gelecek mi? (16 Temmuz Kabine Toplantısı gündemi)
16 Temmuz deprem mi oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz 07:44
Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! 01:01
F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! 01:01
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! 01:01
Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi 01:00
G.Saray'a kötü haber! Barcelona... G.Saray'a kötü haber! Barcelona... 01:00
Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! 01:00
G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak 01:00
Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama! 01:00
Rabiot'un istekleri Cimbom'u hayrete düşürdü! Rabiot'un istekleri Cimbom'u hayrete düşürdü! 01:00