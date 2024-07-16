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2 gol yedi, 5 tane attı
Fırtına, Macaristan'da iki hazırlık maçı oynadı. Önce Macaristan'ın 2. Lig takımı Szeged Csanad ile karşılaşan bordo-mavililerin gollerini Umut Bozok ve Trezeguet kaydetti. Ardından rakip Sırbistan 1. Lig takımı Zeleznicar oldu ve 3-1 kazanıldı. Golleri Bardhi, Vişça ve Enis kaydetti. 2 maçta 2 gol atıp, 5 gol yiyen bordo mavili takımda 1'er gol ve 1'er asist ile Bardhi ile Enis Destan öne çıkan isimler oldu.
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