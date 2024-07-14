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Trabzonspor'dan farklı prova

Fırtına, Macaristan’daki ikinci maçında Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo’yu Bardhi, Vişça (pen), Enis Destan ile mağlup etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Trabzonspor'dan farklı prova

Trabzonspor Macaristan'daki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın İkinci Lig ekibi Csanad'ı 2-1 yenmişti. Fırtına, dün ikinci hazırlık karşılaşmasında Zeleznicar Pancevo'yu farklı geçti: 3-1. Sırp temsilcisi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen ekibimiz, 44. dakikada Bardhi'nin frikik golü ile öne geçti: 1-0. 64'te Trezeguet'ye yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Vişça kullandı: 2-0. 76'da Onuralp'in kendi kalesine attı: 2-1. Enis Destan, kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru ilan etti: 3-1.

ÖNEMLİ ZİYARET

Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Trabzonspor'un kampını ziyaret ederek Abdullah Avcı ile görüştü. Avcı, Ekşioğlu'na oyuncular tarafından imzalanan Trabzonspor formasını hediye etti. Büyükelçi, teşekkür etti.

Lundstram İNGİLİZ orta saha ilk 11'de çıktı ve 81 dakika forma giydi. Yine tatlı sert futbolu ile dikkat çekti. Ama çok daha iyi olacaktır. Biraz daha zaman gerek

Cihan Çanak YENİ transfer Cihan Çanak dün asist yaptı. Son derece etkili bindirmeleri ve hızı ile dikkat çeken genç futbolcu, Enis Destan'a güzel bir asist yaptı.

Nwakaeme 35 yaşındaki sol kanat ilk kez forma giydi. Yine klas hareketlerle, etkili paslarla ve çalımlarla göz doldurdu. 61'de giren Nijeryalı yıldız, kaptanlın bandını taktı.

Ozan Tufan Abdullah Avcı dün Ozan Tufan'ı sağ bekte kullandı. 29 yaşındaki orta saha oyun planlarına uygun cevap verdi. Avcı'nın planına sadık kaldı.

GAYET İYİ GİDİYORUZ

Abdullah Avcı: "Çok iyi bir hazırlık kalpı geçiriyoruz. Futbolcularımın performansından mennunum. Bir oyun planı var ve herkes ona uyuyor. Eksiklerimiz var ama gidereceğiz."

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