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Karaveli’den yakın takip

Abdullah Avcı'nın birinci yardımcısı olan Önder Karaveli, ilk günden itibaren özverili çalışmalarıyla takdir topluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Karaveli’den yakın takip

Abdullah Avcı'nın birinci yardımcısı olan Önder Karaveli, ilk günden itibaren özverili çalışmalarıyla takdir topluyor. Antrenmanlar boyunca futbolcuları tek tek kontrol eden ve sürekli ayrı ayrı gruplarla çalışması dikkat çeken Karaveli, iletişimi çok iyi kuruyor. Zaman zaman oyuncularla şakalaşan ve onlarla aynı tempoda antrenman dahi yapan Karaveli, genç futbolcuları ise el üstünde tutuyor.

TAKIM BULAMIYORLAR

Kiralıktan dönen Gomez, Teklic, Kourbelis ve Lahtimi'nin yanı sıra Fernandez'e kulüp bulmaları söylenmişti. 5 oyuncudan hiçbiri henüz takım bulabilmiş değil. Yabancı kontenjanın sıkıntı yaşayan yönetim, gelecekler kadar gidecek futbolcular konusunda da yoğun mesai harcıyor.

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