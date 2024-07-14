Cihan Çanak sevindirdi

İki gün önce antrenmanda ayak bileğine darbe alan Cihan Çanak, önceki sabah çalışmaya tedbir amaçlı katılmamıştı. 19 yaşındaki sol kanadın detaylı kontrolleri yapıldı ve bir soruna rastlanmadı. Cihan akşam idmanda yer aldı. Yine kaleci Taha Tepe de sabah baş parmağından sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştı. Taha da akşam antrenmanda yer aldı.

OZAN HEDEFE KİLİTLENDİ

Yeni transfer Ozan Tufan, sezonun başlamasını iple çekiyor. Yeni bir meydan okuma hedefiyle Süper Lig'e dönen 29 yaşındaki orta saha, kampın en sıkı çalışanlarından biri. Abdullah Avcı'nın, birçok mevkide oynadığı için 'Seni 6 transfer gibi görüyorum' dediği Ozan, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için büyük gayret gösteriyor. Disiplinli ve azimli çalışmalarıyla dikkat çeken 8 numara, kupalar kazanmak ve yeniden Milli Takım'ın vazgeçilmezlerinden olmak istiyor.