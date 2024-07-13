DİĞER
Torunarigha sesleri
Szalai transferinde beklemeye geçen Trabzonspor, alternatifi Belçika'dan buldu. Bordo-mavililer, Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te forma giyen sol stoper Jordan Torunarigha ile görüşmelere başladı. 26 yaşında 1.91 boyunda olan Nijeryalı futbolcunun Gent ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Alman Sky, bu transferi bitirmek için, Trabzonspor'un 3 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı. Sol stoper ve sol bek olarak da görev yapabilen Torunarigha, Almanya'da doğmasına karşın Nijerya Milli Takımı'nı seçti ve 1 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezon 33 kez sahaya çıktı.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.