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Torunarigha sesleri

Szalai transferinde beklemeye geçen Trabzonspor, alternatifi Belçika'dan buldu. Bordo-mavililer, Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te forma giyen sol stoper Jordan Torunarigha ile görüşmelere başladı. 26 yaşında 1.91 boyunda olan Nijeryalı futbolcunun Gent ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Alman Sky, bu transferi bitirmek için, Trabzonspor'un 3 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı. Sol stoper ve sol bek olarak da görev yapabilen Torunarigha, Almanya'da doğmasına karşın Nijerya Milli Takımı'nı seçti ve 1 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezon 33 kez sahaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Torunarigha sesleri
Szalai transferinde beklemeye geçen Trabzonspor, alternatifi Belçika'dan buldu. Bordo-mavililer, Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te forma giyen sol stoper Jordan Torunarigha ile görüşmelere başladı. 26 yaşında 1.91 boyunda olan Nijeryalı futbolcunun Gent ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Alman Sky, bu transferi bitirmek için, Trabzonspor'un 3 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı. Sol stoper ve sol bek olarak da görev yapabilen Torunarigha, Almanya'da doğmasına karşın Nijerya Milli Takımı'nı seçti ve 1 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezon 33 kez sahaya çıktı.
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