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Rakip Zeleznicar

Fırtına, Macaristan kampında ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. İlk sınavda Macaristan 2. Lig ekibi Szeged'i 2-1 yenen bordo- mavililer, bugün Sırbistan 1. Lig takımı Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. TSİ 18.30'da kamp yapılan otelin sahasındaki maçta Abdullah Avcı'nın sakatlığı bulunan isimlerin dışındaki tüm oyunculara forma şansı tanıması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Rakip Zeleznicar
Fırtına, Macaristan kampında ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. İlk sınavda Macaristan 2. Lig ekibi Szeged'i 2-1 yenen bordo- mavililer, bugün Sırbistan 1. Lig takımı Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. TSİ 18.30'da kamp yapılan otelin sahasındaki maçta Abdullah Avcı'nın sakatlığı bulunan isimlerin dışındaki tüm oyunculara forma şansı tanıması bekleniyor.
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