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Rakip Zeleznicar
Fırtına, Macaristan kampında ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. İlk sınavda Macaristan 2. Lig ekibi Szeged'i 2-1 yenen bordo- mavililer, bugün Sırbistan 1. Lig takımı Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. TSİ 18.30'da kamp yapılan otelin sahasındaki maçta Abdullah Avcı'nın sakatlığı bulunan isimlerin dışındaki tüm oyunculara forma şansı tanıması bekleniyor.
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