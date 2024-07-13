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Gözler Salih'te
Szeged Csanad ile oynanan hazırlık maçını 2-1 kazanan bordo-mavili takımda oyuna sonradan dahil olan Salih Malkoçoğlu, performansıyla dikkat çekti. Sağ bekte görev alan 19 yaşındaki oyuncu hakkında Abdullah Avcı, "Salih, 19 yaş altı takımının kaptanı. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor, bugün bekte kullandık" ifadelerini kullandı.
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