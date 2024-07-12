O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. İki ezeli rakibin o yıldız için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Hollandalı sağ bekin ise yeni durağının Türkiye olduğunu kabul ettiği ve ikna edici bir teklif beklediği belirtildi.
Karsdorp'un sözleşmesi 2025 yılında sona erece. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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