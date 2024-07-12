Haberler Trabzonspor O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. İki ezeli rakibin o yıldız için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 20:41
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. İki Süper Lig devi, iddialı bir kadro ile lige başlamak istiyor.

O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Bunun için transfere yoğun mesai harcayan Türk kulüpleri o futbolcu için karşı karşıya geldi.

O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İtalyan gazeteci Filippo Biafora'dan derlediği habere göre; Roma'dan ayrılacak olan Rick Karsdorp için Beşiktaş ile Trabzonspor yarışa girdi.

O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Hollandalı sağ bekin ise yeni durağının Türkiye olduğunu kabul ettiği ve ikna edici bir teklif beklediği belirtildi.

O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Karsdorp'un sözleşmesi 2025 yılında sona erece. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

G.Saray'a o yıldız için dava şoku!
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı!
DİĞER
"Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş” diyen Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı!
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu: "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da flaş ayrılık!
Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca!
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri salona son giriş saati kaç?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor'da Cemali Sertel için kritik karar! Hatayspor'da Cemali Sertel için kritik karar! 20:02
Fırtına'da flaş ayrılık! Fırtına'da flaş ayrılık! 19:50
Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca! Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca! 16:54
Ndidi'nin geleceği resmen belli oldu! Ndidi'nin geleceği resmen belli oldu! 18:04
Semih için o yıldızı gözden çıkardılar! Semih için o yıldızı gözden çıkardılar! 18:28
G.Saray'a o yıldız için dava şoku! G.Saray'a o yıldız için dava şoku! 19:45
Daha Eski
F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı! F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı! 14:35
UEFA takım sıralamasını açıkladı! UEFA takım sıralamasını açıkladı! 14:38
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! 15:01
Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta? Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta? 15:04
Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok 15:47
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlıyor? 16:03