"Nwakaeme büyük oyuncu"

Trezeguet, Trabzonspor'un olimpiyatlara göndermemesi ile ilgili şunları söyledi: "Olimpiyatlarda oynamak benim açımdan bir rüyaydı diyebilirim. Ancak günün sonunda Trabzonspor gidip gidemeyeceğime karar verecek olan taraftı. Tabii ki benim için önemliydi ama önemli olan kulübün vereceği karardı.

Trabzonspor için savaşmaya devam edeceğim."

Trezeguet, kendisiyle aynı mevkide forma giyen Nwakaeme'nin yeniden Trabzonspor'a dönmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Nwakaeme'ye geri geldiği için hoş geldin demek istiyorum diyen Mısırlı sol kanat, "Büyük bir oyuncu, takıma geçmişte çok fazla katkıları oldu, umarım gelecekte daha fazla katkı vermeye devam eder. Rekabet ile ilgili şunu söyleyebilirim; ne yaparsak yapalım, takım için yapıyoruz. Burada en önemli olan Trabzonspor'dur. Kimse kendisi için oynamıyor. Takıma en çok yardımcı olan oynayacaktır. Burada odak noktamız Trabzonspor'dur" ifadelerini kullandı.