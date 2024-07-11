Hedefim gol krallığı

Enis Destan, Trabzon'da gol krallığı yaşamak istiyor. Macaristan kampında konuşan ve yeni transferlerle güçlendiklerini belirten 22 yaşındaki forvet, "İnşallah kupalar kaldırırız. Trabzonpor'un hedefi her zaman kupalardır. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Ben de gol kralı olmayı hedefliyorum. Önümüzde uzun bir süreç var, genç oyuncuyum. O hedeflerimin üstüne koya koya ulaşmak istiyorum" ifadesini kullandı

Ayaklarımı geliştirmeliyim

Abdullah Avcı'nın geçen sene kendisine süre verdiğini kaydeden Destan, "Neleri iyi, eksik yaptığımızı söylüyor. Bunların üzerine koyup daha iyi hale gelmeliyim. Ayaklarımı da daha çok geliştirirsem daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.