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Fırtına ikinci yarıda açıldı

Trabzonspor, Macaristan’daki ilk hazırlık maçında 2. Lig ekibi Csanad’ı ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi. Umut Bozok ve Trezeguet fileleri sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Fırtına ikinci yarıda açıldı

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın İkinci Lig ekibi Szeged Csanad takımını 2-1 yendi. 17. dakikada Macar ekibi, Borvetö'nün kafa şutunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1. İkinci yarıda Abdullah Avcı, tamamen farklı 11'i sahaya sürdü. 83'te Eren Elmalı'nın soldan yerden pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok affetmedi: 1-1. 90+1. dakikada Cihan sağ kanattan topu çok hızlı taşıdı, Trezeteguet'ye çıkardı. Mısırlı sol kanat skoru belirledi: 2-1

KOMUTAN LUNDSTRAM

Yeni transfer Lundstram, idmanlardaki performansıyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası bir lider oyuncu eksikliği yaşayan Fırtına'da İngiliz orta sahanın transferiyle bu eksikliğin giderileceği görüşü hakim oldu. Güçlü, kuvvetli ve yıldırıcı bir tarzın yanı sıra sahiplenme, aidiyet ve skor olarak geriye düştüğünde takım arkadaşlarını ayağa kaldıracak bir karaktere sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun tam bir komutan görevi üstleneceği belirtildi.

İstediği yer olan 6 numarada görev yaptı. Stoperler arasına girerek topu çıkarmak istedi. Sert ve agresifti ama daha çok top kullanmak durumunda.

OZAN TUFAN

29 yaşındaki orta saha soğukkanlılığı ve sakinliği ile dikkat çekti. Hücum anlamında beklenen katkıyı yapamasa da tecrübesi hemen fark ediliyor.

Barisic

Orta sahanın kenarında görev yaptı. Daha çok ön alan baskısı için bindirmelere katıldı. Ancak zaman zaman defansif anlamda hatalar yaptı.

MALKOÇOĞLU

Tartışmasız maçın yıldızlarından biriydi. İkinci yarıda girdi. Orta saha olmasına rağmen sağ bekte oynayan 19 yaşındaki oyuncu bol bal alkışlandı.

AVCI'DAN GENÇ YILDIZA ÖVGÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımdan memnun olduğunu söyledi. Bordo mavili hoca, "Bir sonraki maçta Nwakaeme'yi de oynatacağız. Salih Malkoçoğlu U19'un kaptanı. Bir takım eksikleri var ama iyi oynadı. Merkez orta saha olmasına rağmen bek ve stoper oynayabiliyor. Beni mutlu ediyor. Trabzonspor'a faydalı olmak istiyoruz. İyi bir ortamımız var" ifadesini kullandı.

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