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Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan Trabzonspor, Szeged Csanad ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:14 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:15
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Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Szeged Csanad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Szeged Csanad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı 10 Temmuz Çarşamba saat 18:00'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

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