Haberler Trabzonspor Avcı, yenileri değerlendirdi

Avcı, yenileri değerlendirdi

Abdullah Avcı yenileri değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Avcı, yenileri değerlendirdi

DRAGUŞ:

23-24 yaşında. Romanya Milli Takım oyuncusu. EURO2024'te ve ligimizde önemli performanslar gösterdi. Atletik özellikleri var, baskıda olsun, rakip arkası koşuda olsun. Ligin en fazla dripling yapan oyuncusu. Daha doğru kullanmasını göstereceğiz. Böyle bir oyuncu olması beklentimizi artırıyor. Standard Liege görmüş. Cihan Çanak ile takım arkadaşı. Yaşı itibarıyla hem kullanacağız hem bir potansiyel. Rekabette bize katkı sağlayacak.

LUNDSTRAM

Büyük bir karakter. 4 ay evvel kendisiyle görüştüm. Öncesinde Rıdvan Yılmaz'la görüştüm, o de benim oyuncumdu. Çok güzel şeyler söyledi. Tam bir İngiliz. Kaybetmeyi sevmiyor, sahanın içinde hep agresif, tempolu, uyumlu. Trabzonspor taraftarını mutlu edecek bir profil. Geldiği günden beri yüksek tempoda çalışıyor.

OZAN TUFAN

Türk futbolunun önemli yerlerinde bulundu. Oyunu her türlü biliyor. Sağ beki koy oynuyor, 8'e koy oynuyor. Onun da hedefleri var. Tekrar milli takımda oynayabilmek istiyor. Büyük yerlerde olmasına rağmen şampiyonluk yaşamadı, onu çok istiyor. 2 sene evvel de istemiştim, o zaman gerçekleşmedi. Ama bu sene bunu yaptık.

CİHAN ÇANAK

Standard Liege'de 61 giyiyordu. Cihan Çanak'ı bize söylediklerinde ümit milli takımda oynuyordu. Bugünün futboluna uygun, atletik yapısı, özellikleri. İki kenarı, 8'i, 10'u oynuyor. Hızlı ve şiddetli. Trabzonspor'un birkaç sene içerisinde ürüne çevirebileceği bir oyuncu.

FIRTINA SAHNEYE ÇIKIYOR

Trabzonspor bugün ilk hazırlık maçına çıkıyor. Draguş, Lundstram, Nwakaeme, Cihan Çanak, Ozan Tufan ve Barisic transferleriyle güçlenen Karadeniz devi, TSİ 19.30'da Macaristan ekibi Szeged Csanad ile karşılaşacak.

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