Nwakaeme patlaması

Kendisiyle daha önce forma giymeyen oyuncuların sıkı gözetiminde olan tecrübeli futbolcu, 'sihirbaz' lakabının hakkını veriyor. Enerjisi ve neşesiyle de dikkat çeken Nwakaeme'nin sezon başlayana kadar tam kapasite hazır olması bekleniyor.

BİR GÜN MOLA

Teknık direktör Abdullah Avcı, yoğun ve yorucu temponun ardından Macaristan kampında futbolcularına bir gün izin verdi. Bugün yapılacak çift antrenmanla hazırlıklar devam edecek. İlk hazırlık maçı ise yarın Szeged Csanad takımıyla.

TAHA TEPE HAZIR

Bordo mavililerin 2020-21 sezonunda Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Taha Tepe, son iki sezonda ikinci kaleci konumunda. Bu sürede toplam 8 Süper Lig maçına çıkan 23 yaşındaki eldiven, Uğurcan Çakır'ın milli takımda olması nedeniyle Macaristan kampında birinci kaleci konumunda yer alıyor.

MORADAOĞLU ERZURUM'A

Teknik direktör Abdullah Avcı, 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe gönderilmesi yönünde rapor vermişti. 21 yaşındaki kaleciye Hatayspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Erzurumspor talip oldu. Erzurumspor'un ciddi adımlar attığı belirtildi.