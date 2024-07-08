Uğurcan planı tutmadı

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendirilen Uğurcan Çakır'ın geleceği halen belirsizliğini koruyor. Transferde bazı kulüplerin ilgisi olsa da resmi bir teklif almadığı belirtilen 28 yaşındaki file bekçisi, EURO 2024'te milli takım forması giyip değerini arttırmak istiyordu. Ancak hem oyuncu hem de Trabzonspor kulübü bu anlamda umduğunu bulamadı. Uğurcan, A Milli Takımımızın şampiyonada oynadığı 5 maçta da forma giyemedi. Milli takımın turnuvaya veda etmesiyle birlikte tecrübeli eldiven resmi iznini kullanacak. Bordo-mavili takımın hazırlık kampına katılmayacak olan Uğurcan ile Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trabzon'a dönüşünde geleceğiyle ilgili bir transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.