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Trabzonspor Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor 2 hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 13:03
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Trabzonspor Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon öncesi Macaristan'ın Szeged kentinde kamp yapan Trabzonspor'da futbolcular, günü izinli geçirdikten sonra yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 14 gün sürecek kampın 8. gününde bordo-mavili futbolculara izin verdi. Oyuncular, kamptan ayrılarak başkent Budapeşte ve çevre yerlerde günü geçirecek.

Bordo-mavili takım, kampın ilk 7 günlük süresinde 1'i salonda olmak üzere toplam 12 antrenman gerçekleştirdi. Oyuncular, 2 gün tek antrenman yaparken diğer 5 gün ise çift antrenmanla sezona hazırlandı.

Bu hafta 2 hazırlık maçı

Trabzonsporlu oyuncular, kamptaki hazırlık maçlarını bu hafta oynayacak.

Bordo-mavili takım, ilk hazırlık maçını 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00'de Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak.

Karadeniz ekibi, 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Zeleznicar Pancevo takımı ile karşılaştıktan sonra 14 Temmuz'da da kamp yaptığı Szeged şehrinden ayrılarak Trabzon'a dönecek.

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