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Bu takım başarılı olur

Bordo mavili ekibin kadrosuna kattığı isimlerden Lundstram, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.“İlk geldiğimden itibaren iyi, kaliteli ve ligde bir şeyleri başarabilecek takım görüyorum. Ben de kendi kalitem ve yapabileceklerimle takıma katkıda bulunmaya çalışacağım”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Bu takım başarılı olur

İngiliz futbolcu, "Abdullah Avcı ile görüşmemizde Trabzonspor'un tarihinden geçmişinden bahsettik. Bu konuşmalar beni çok etkilemişti. Şehri, kulübün tarihini, hocamla ne yapmam gerektiğini, futbol tarzı konusunda görüştük. Futbol fikri olarak birbirimize yakın olduğumuzu gördükten sonra karar vermek çok kolay oldu" şeklinde konuştu.

TAKIMIN ÜZERİNE KOYACAĞIZ

Takımın durumuyla ilgili konuşan 30 yaşındaki orta saha, yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Lundstram, sözlerini şöyle sürdürdü: İlk geldiğimden itibaren iyi, kaliteli ve ligde bir şeyleri başarabilecek takım görüyorum. Ben de kendi kalitem ve yapabileceklerimle takıma elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağım. Takımın önceden inşa ettiğinin üzerine koymak için çalışacağız.

BENİ SICAK KARŞILADILAR

Eski takım arkadaşım Rıdvan'la transferimden önce konuştum. Bana Türk insanın sıcak, iyi davranacağını söylemişti. Trabzon'da bir hafta sürede bunu gördüm. Eşimle birlikte Trabzon'da herkesin bizi sıcak karşıladığını gördük. Nazik, kibar insanlar. Ben de kendi performansımla bu sıcak karşılamanın, insanların nezaketinin karşılığını vermeye çalışacağım.

MÜCADELEMİ HERKES GÖRECEK

Hocamız kadroya katkıda bulanamayacağımı düşünse burada olmazdım. Koşularımla, göndereceğim paslarla, mücadelemle katkıda bulunacağım. koşu ve mücadelemle elimden geleni yapacağım. Takıma katkı sağlamaya, mücadelesini yükseltmeye, onların performansını yükseltmeye çalışacağım. Sertlik ve paslarla takıma en iyi katkıyı vermeye çalışacağım.

EN RAHAT OLDUĞUM YER 6 NUMARA

Trabzonspor'un çapını, büyüklüğünü, Avrupa kupalarında oynayacağını düşündüğümde kendi adıma yeni bir meydan okuma olarak transferimi düşündüm. Yeni çevre ve kulüpte devam etmek bir meydan okumaydı. 6 numarada rahat hissediyorum. 8 numarada da oynadım. Hocamız nerede düşünürse düşünsün ben orta sahanın her bir yerinde çok mutluyum.

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