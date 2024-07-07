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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Phillips atağı! Liverpool'a teklif yapıldı

Geçen sezon Celtic ve Cardiff’e kiralanan Nathaniel Phillips için Liverpool ile temaslar başladı. İngiliz devi, 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyu satmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Phillips atağı! Liverpool'a teklif yapıldı

Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bir süredir sağ stoper transferi için Marsilya'dan Samuel Gigot ile ilgilenen bordo-mavililer Fransız oyuncunun 'naz' yapması üzerine alternatif isimlere yöneldi. Karadeniz devinin yönetimi, sürpriz bir hamlede bulunarak geçen sezon Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City'de kiralık olarak forma giyen Liverpool'un 27 yaşındaki İngiliz stoperi Nathaniel Phillips için resmi teklifte bulundu. 1.90 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta forma giydi.

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