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Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 17:43
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Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor!

Trabzonspor, Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Macaristan'ın Szeged şehrinde 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Trabzonspor, günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışması ile son buldu.

Öte yandan Szeged şehrinde sıcaklık 37 dereceyi bulurken oyuncular verilen aralarda adeta suya hücum etti. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken yeni transfer Draguş'un 12 Temmuz'da, Meunier'in ise Trabzon'da takıma dahil olacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını bugün TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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