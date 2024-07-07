Sır gıbı saklanıyor

6 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da görüşülen isimlerin sır gibi saklanması dikkat çekmişti. Özellikle Ozan Tufan bu konu hakkında "Başkanımız ve hocamız rica ettiği için ben Trabzonspor'un teklifini kimseye söylememiştim" demişti. Yönetimin transferleri bu şekilde sessiz ve derinden yürüttüğü ortaya çıktı.

DAHA DA SICAK OLACAK

Macarıstan kampında hava şartları zaman zaman teknik heyet ve oyunculara zor anlar yaşatıyor. Oyuncular mola sırasında soğuk suyla serinlemeye çalışıyor. Bazı anlarda da sahanın fıskiyeleri açılıyor. Dün 30 dereceyi bulan sıcaklıkların birkaç gün içerisinde 37 dereceye yükselebileceği dile getiriliyor.

FIRTINA STOPERINI BEKLIYOR

Macarıstan kampını sürdüren yapan Trabzonspor'da en önemli sıkıntı stoperde yaşanıyor. Hüseyin Türkmen sakat ve Baniya transfer olabilir. Elde sadece Denswil ile Ali Şahin Yılmaz kaldı. İtalya'dan dönen Baniya'nın da dahil olmasıyla üç stoperle idman gerçekleştiren Fırtına, bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor.