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Nwakaeme sevinci!

Fiziksel eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma performansı yüklenen Nwakaeme, takımla çalıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Nwakaeme sevinci!

Fiziksel eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma performansı yüklenen Nwakaeme, takımla çalıştı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma sırasında futbolcular ekstra gayret sarf etti. Bordo-mavililer ayrıca antrenmanda taktik çalışmanın ardından şut ve orta çalıştı.

Geliş tarihi belli oldu

Meunier'ın bordo mavili takıma katılacağı tarih netlik kazandı. 32 yaşındaki sağ bekin Belçika Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederken yaşadığı sakatlık nedeniyle tatil yapamadığı ve bu nedenle 18 Temmuz tarihinde Trabzon'daki kamp çalışmalarına dahil olacağı belirtildi.

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