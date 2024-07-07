Forvet oynamak ıstıyorum

Yenı transfer Denis Draguş, Rumen basınından Digi Sport'a konuştu. Birçok farklı bölgede oynayabilmesine rağmen kendisi açısından en iyi performans gösterdiği yeri santrfor olarak açıklayan 24 yaşındaki forvet, şöyle konuştu: "Bir '9 numara' olarak her zaman kendimi geliştirebilirim. Șumudica bana bu konuda çok yardımcı oldu. İleri uçta oynamaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kanatlarda genç yaştan beri oynuyorum. Ancak bütün bir sezon boyunca santrfor oynayıp başarılı olduktan sonra şu anda kendimi en iyi bu pozisyonda hissediyorum."