Haberler Trabzonspor Forvet oynamak ıstıyorum

Forvet oynamak ıstıyorum

Yenı transfer Denis Draguş, Rumen basınından Digi Sport’a konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Forvet oynamak ıstıyorum

Yenı transfer Denis Draguş, Rumen basınından Digi Sport'a konuştu. Birçok farklı bölgede oynayabilmesine rağmen kendisi açısından en iyi performans gösterdiği yeri santrfor olarak açıklayan 24 yaşındaki forvet, şöyle konuştu: "Bir '9 numara' olarak her zaman kendimi geliştirebilirim. Șumudica bana bu konuda çok yardımcı oldu. İleri uçta oynamaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kanatlarda genç yaştan beri oynuyorum. Ancak bütün bir sezon boyunca santrfor oynayıp başarılı olduktan sonra şu anda kendimi en iyi bu pozisyonda hissediyorum."

Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker...
'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"
Transfer bu hafta bitiyor! G.Saray'dan yeni teklif
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Phillips atağı!
Fernandez yolcu
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
Daha Eski
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 01:15
F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! 01:15