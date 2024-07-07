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Fernandez yolcu

Bordo mavililerin, geçen sezon aldığı Fernandez ile sözleşme fesih görüşmelerine başladığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fernandez yolcu

Bordo mavililerin, geçen sezon aldığı Fernandez ile sözleşme fesih görüşmelerine başladığı öğrenildi. 28 yaşındaki İspanyol stoper, Karadeniz devi ile bu sezon 13 Lig karşılaşmasında forma giydi. Gol ve asist katkısı veremedi

KAMPTA SAYI DÜŞECEK

Kaptan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra milli takımları EURO 2024'e veda etmesine rağmen izinlerini kullanan Denis Draguş ve Thomas Meunier henüz kampa katılmadı. Bunun yanı sıra Poyraz Yıldırım da U19 Milli takım kampında bulunuyor. Macaristan kampında 31 oyuncunun bulunduğu bildirildi. Avcı sayıyı 27 civarına kadar düşürmeyi planlıyor.

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