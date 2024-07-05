Draguş hazır geliyor

Trabzonspor'un resmi olarak transferini açıkladığı 6 oyuncudan Nwakaeme, Ozan Tufan, Barisic, Lundstram ve Cihan Çanak, takımın Macaristan'da devam eden kamp çalışmalarına katılmıştı. Kampa katılmayan tek isim ise Avrupa Şampiyonası'nda Romanya Milli Takımı ile mücadele eden Denis Draguş olmuştu. Rumen oyuncunun da kampa geliş tarihi kesin olarak belli oldu.

REKABET KATACAK

Yapılan planlama doğrultusunda Denis Draguş, 12 Temmuz tarihinde Trabzonspor'un Szeged kasabasındaki kampa dahil olacak. İlk hazırlık maçını kaçıracak olan Draguş ikinci hazırlık maçında ise takımla birlikte sahada yer alabilecek. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı için fiziksel anlamda bir eksikliği olmayan ve hazır halde kampa katılacak 24 yaşındaki forvetin, forma rekabetinde öne çıkmaya oldukça istekli olduğu belirtildi.