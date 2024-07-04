Şampiyonluk istiyorum

Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme dün Macaristan kampında akşam idmanı öncesi basının karşısına çıktı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren 35 yaşındaki sol kanat, yeniden şampiyon olmak istediğini dile getirdi. Nijeryalı yıldız, "Bana soracaksanız, tabii ki ben de şampiyon olmak isterim. 10 kez arka arkaya şampiyon olmak isterim. Böyle bir fırsat varsa iki elimle kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Ama tabii ki hedeflerimizden bir tanesi bu. Her takım şampiyon olmak için yola çıkıyor. Bunun bilinciyle mücadele etmemiz gerekiyor. Daha önce yaptık yine başarabiliriz. Yine iyi bir sezon geçireceğimizden eminim. Abdullah Avcı çok iyi ve taktiğine sadık bir hoca. Topa sahip olmak isteyen biri. Biz de onun bizden istediklerini uygulayarak şampiyon olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme dün Macaristan kampında akşam idmanı öncesi basının karşısına çıktı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren 35 yaşındaki sol kanat, yeniden şampiyon olmak istediğini dile getirdi. Nijeryalı yıldız, "Bana soracaksanız, tabii ki ben de şampiyon olmak isterim. 10 kez arka arkaya şampiyon olmak isterim. Böyle bir fırsat varsa iki elimle kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Ama tabii ki hedeflerimizden bir tanesi bu. Her takım şampiyon olmak için yola çıkıyor. Bunun bilinciyle mücadele etmemiz gerekiyor. Daha önce yaptık yine başarabiliriz. Yine iyi bir sezon geçireceğimizden eminim. Abdullah Avcı çok iyi ve taktiğine sadık bir hoca. Topa sahip olmak isteyen biri. Biz de onun bizden istediklerini uygulayarak şampiyon olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ile yeniden çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Nwakaeme, "Şampiyonluk senesinde de aynı olmuştu, benzer bir dönemden geçmiştik. Hocamızı tanıyoruz. "Ben hocamızı çok yakından tanıyorum. Daha önce de çalışma fırsatı bulduğum için, kendisinin neler isteyeceğini biliyorum. Kendisine güveniyor, inanıyorum. Hocamız kararlı bir hoca. Her zaman kararlı. Saha içerisinde onun verdiği direktiflerle, ondan aldıklarımızı, öğrendiklerimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Yine o sezondaki gibi başarılı olmaya çalışacağız."

KANATTA DAHA RAHATIM

Suudi Arabistan'da forvette oynadım. Çünkü hoca öyle istedi. Ama kanatta daha rahat oynuyorum. Hocam nerede isterse orada oynarım.

ARABİSTAN ÇOK FARKLIYDI

"Ben Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon bir takımdan ayrılmıştım. Topa hükmeden bir takımdan ayrılmıştım. Ancak Suudi Arabistan'da gittiğim takım o ülkenin en iyisi takımı değildi. Genelde savunma oynuyorlardı. Bu benim tarzıma uygun değildi.

REKABET ORTAMI BAŞARIYI GETİRİR

Kendısı ayrıldıktan sonra sol kanada Trezeguet ve Orsic'in geldiği hatırlatılan Nwakaeme şunları söyledi: "Rekabetler takımlar için faydalı olan şeylerdir. Takıma katkıda bulunacak şeylerdir. Hem ben hem Trezeguet, hem Orsic, tabii ki burada oynayabilecek, kalitesini göstermiş, yeteneklerini göstermiş oyuncularız. Biz rekabeti kendi açımızdan değil, takım açısından göstermeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz."

HER ŞEYİ ÖZLEDİM

Nwakaeme: "Trabzon'da her şeyi özlediğimi söyleyebilirim. Özlediğim şeyler tabii ki çok. Taraftarlarımızın statta çıkardığı o sesi, gürültüyü özlediğim. Taraftarlarımızın futbola olan aşkını özlediğimi söyleyebilirim. Taraftarlarımızın statta yarattığı o atmosferi özledim. Kazanma isteğini özledim. Ben de yine futbol oynamak için buradayım. Onu tamamen özlediğimi söyleyebilirim."