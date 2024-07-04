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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Folcarelli atağı! Geri sayım başladı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Devre arasında çok istenen ama alınamayan Tim Jabol Folcarelli için ilk temaslar kuruldu ve olumlu geri dönüşler alındı. Ajaccio da bu kez transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Folcarelli atağı! Geri sayım başladı

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Trabzonspor, ara dönemde son anda transferi gerçekleşmeyen Tim Jabol Folcarelli için yeniden harekete geçti. Fransa 2. Lig ekibi Ajaccio'da forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha için nabız yoklayan Fırtına, Şilili Marcelino Nunez transferinin gerçekleşmemesi halinde Folcarelli için resmi temaslara başlamayı planlıyor. Bu konuda oyuncu ve kulübüyle menajerler aracılığı ile nabız yoklayan Karadeniz devinin olumlu geri dönüş aldığı belirtiliyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Folcarelli'nin bonservis değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor.

HIZLI VE DRİBLİNGİ SEVİYOR

Folcarelli, teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta saha için düşündüğü isimlerden biri. Fransız yıldız, genç yaşına rağmen Fransa 2. Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Tim Jabol-Folcarelli, Avrupa'nın birçok kulübünün izlediği bir isim. 24 yaşındaki oyuncu, tıpkı Batista Mendy gibi uzun bir oyuncu. 1.87'lik boyuyla dikkat çekiyor. Mendy'ye göre daha hızlı ve driplingi seviyor. Böylece takımı hücuma taşıyabiliyor. Aynı zamanda pas ön görüsü de yüksek. Karadeniz devi Nunez ve Folcarelli operasyonunu bir arada yürütüyor.

İKİ SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR

Merkez orta saha, defansif orta saha ve stoper bölgelerinde görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu, Ajaccio ile 34 maça çıktı, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan futbolcu bu kez alınabilir.

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